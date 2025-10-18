Mi ritiro a fine stagione | Addio all’ultimo baluardo della Juve di Allegri | dopo 9 anni è giunta l’ora
Mi ritiro a fine stagione Addio all’ultimo baluardo della Juve di Allegri: dopo 9 anni è giunta l’ora"> Dopo quasi un decennio l’ex colonna portante della Juventus di Allegri è pronta ad appendere gli scarpini al chiodo. Dopo quasi un decennio di battaglie, trionfi e delusioni, l’ultimo simbolo della Juventus di Massimiliano Allegri ha deciso di dire basta. Con la calma e la lucidità che lo hanno sempre contraddistinto, il veterano bianconero ha annunciato che a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo. Un addio che segna la fine di un’era. Arrivato a Torino nel pieno del dominio juventino, il giocatore si era subito imposto come punto fermo della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
