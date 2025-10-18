Mi hanno legato e portato via 5mila euro Pieve Santo Stefano la denuncia di una donna Indagini in corso

Arezzo, 18 ottobre 2025 – “Sono entrati in casa, mi hanno legato e portato via 5mila euro ”. A parlare è una donna della Valtiberina che, nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, è stata vittima di una rapina mentre stava aspettando il marito a casa sua. Tutto sarebbe accaduto a Pieve Santo Stefano, uno dei borghi della vallata che conta circa 3mila anime. Un modus operandi che subito riporta alla mente la vicenda di Barbara Minucci, che nella primavera scorsa aveva denunciato di esser stata vittima di un raid con le stesse modalità: legata, strattonata, picchiata e derubata di tutto. Una versione che però non aveva convinto i carabinieri: le indagini partirono subito ma poi subirono un netto cambio di direzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Mi hanno legato e portato via 5mila euro”. Pieve Santo Stefano, la denuncia di una donna. Indagini in corso

