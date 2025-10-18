Mezza rivoluzione al Campus | il liceo musicale va al Mengaroni 9 classi del Marconi al Santa Marta
Pesaro, 18 ottobre 2025 – Il Liceo coreutico e musicale oggi al “Marconi” potrebbe traslocare definitivamente al Liceo artistico Mengaroni, passando dal Campus in centro città, con l’idea di realizzare un grande “Polo delle arti”. Inoltre, a causa dei lavori per la realizzazione di nuovi laboratori, per nove classi del “Marconi” oggi ospitate all’istituto professionale “Benelli” è in previsione uno spostamento transitorio all’istituto alberghiero Santa Marta. Sembra esserci in atto una vera e propria rivoluzione del mondo scolastico della nostra città, con una programmazione che sarà presentata e votata martedì in consiglio provinciale, come spiega Oriano Giovanelli, consigliere con delega alla Programmazione scolastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
