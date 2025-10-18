Mezza Maratona di Roma il 19 ottobre | orari percorso strade chiuse e bus deviati

Domani, domenica 19 ottobre 2025, a Roma è in programma la Wizz Air Half Marathon, una mezza maratona con partenza prevista alle ore 8.30 dal Circo Massimo e arrivo al Colosseo. Strade chiuse dalla sera di sabato 18 ottobre e 53 linee autobus deviate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Domenica 19 ottobre i Campionati Italiani di Mezza Maratona a Cremona. Domenica 19 ottobre, a Cremona, si disputeranno i Campionati Italiani individuali di Mezza Maratona 2025, validi anche come 3^ prova del Campionati Italiani di corsa per Società. Un - facebook.com Vai su Facebook

Mezza Maratona di Roma 2025: le strade chiuse, i divieti e i bus deviati. Tutte le informazioni https://ift.tt/38UNeTg - X Vai su X

Mezza Maratona di Roma il 19 ottobre: orari, percorso, strade chiuse e bus deviati - Domani, domenica 19 ottobre 2025, a Roma è in programma la Wizz Air Half Marathon, una mezza maratona con partenza prevista alle ore 8 ... Scrive fanpage.it

Mezza maratona a Roma, le strade chiuse il 19 Ottobre - Domenica 19 ottobre la Capitale ospita la seconda edizione della Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona di 21 chilometri e 97 metri organizzata da ... Riporta msn.com

Mezza maratona di Roma: la mappa del percorso, le strade deviate, le chiusure e le modifiche ai bus - Domenica 19 ottobre, tra il Centro e Prati è in programma la nuova edizione della mezza maratona di Roma. Riporta msn.com