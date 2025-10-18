Mezza Maratona di Cremona in palio i titoli italiani | al via Crippa Ouhda Mondazzi e le big al femminile
Domenica 19 ottobre la città lombarda ospiterà i Campionati italiani di mezza maratona sui 21,097 km: tra gli uomini occhi puntati su Neka Crippa, Ouhda e Mondazzi, mentre tra le donne spiccano Reina, Arnaudo e Bottarelli in una starting list ricca di azzurri e atlete internazionali. Cremona si prepara a vivere una giornata di grande atletica con la 24ª Half Marathon che assegnerà i Campionati italiani di mezza maratona 2025. Domenica 19 ottobre saranno in palio sei titoli nazionali (assoluti, promesse e juniores, maschile e femminile) sulla distanza classica dei 21,097 chilometri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
