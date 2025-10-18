Mezza maratona a Roma le strade chiuse il 19 Ottobre
Domenica 19 ottobre la Capitale ospita la seconda edizione della Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona di 21 chilometri e 97 metri organizzata da RomaOstia SSD insieme a RCS Sports & Events. La partenza è fissata alle ore 8:30 da via del Circo Massimo e l’ arrivo è previsto in via degli Annibaldi, con la meravigliosa vista del Colosseo. La manifestazione si inserisce in un weekend ricco di eventi non solo per i runner competitivi, ma anche per appassionati e famiglie. Sabato 18 ottobre si svolgeranno: la Longevity Run, corsa non competitiva per promuovere stili di vita salutari e la prevenzione cardiovascolare;. 🔗 Leggi su Funweek.it
