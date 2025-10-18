Mexes | Ibrahimovic ci traumatizzava O mi passi la palla bene o sono guai capito?

In un’intervista al giornalista Smaïl Bouabdellah su YouTube, durante la trasmissione Kampo, l’ex difensore – tra le altre, di Roma e Milan – Philippe Mexes ha raccontato tante avventure della sua carriera. Ha parlato di Raymond Domenech con cui non ha mai avuto un gran rapporto: « Non sopportavo l’allenatore, nemmeno durante l’Under 21. Non mi è mai piaciuto». Leggi anche: Domenech: «Ho visto l’Italia di Gattuso contro Israele, vi ha salvato Donnarumma, giocate male» L’ex centrale torna sul il mito che per anni è stato accostato al nome del tecnico: le convocazioni fatte guardando le stelle e i segni zodiacali «L’Ariete non gioca con lo Scorpione, lo Scorpione non gioca con il Toro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

