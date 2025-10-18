Meteo weekend del 18-19 ottobre | come sarà il tempo questo fine settimana
Situazione generale. Il fine settimana del 18-19 ottobre 2025 sarà caratterizzato da tempo stabile sul Centro-Nord e sulla Sardegna, con prevalenza di sole e solo qualche nuvola residua sul medio Adriatico. Al contrario, le regioni meridionali vivranno condizioni più variabili, con nuvole e piogge isolate dovute al passaggio di due diverse perturbazioni: la n.2, ormai in allontanamento, e la n.3, di origine nordafricana, che porterà nuove precipitazioni tra Sicilia e Calabria prima di spostarsi verso la Grecia nella giornata di domenica. Le temperature resteranno pressoché stazionarie, con lievi cali termici dovuti all'ingresso di correnti più fresche da est.
