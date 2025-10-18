Meteo Roma del 18-10-2025 ore 19 | 15
meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata nelle regioni settentrionali ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio specie sul nord-ovest e settori Alpini Tradate era nota addensamenti più consistenti su tutti i settori deboli piogge su Liguria Alpi occidentali al centro tempo stabile sulle regioni nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi per velature in transito specie al pomeriggio in serata e nottata ancora tempo asciutto con addensamenti in transito su tutti i settori al sud nuvolosità e schiarite nel corso della giornata sulle regioni del sud con possibilità di piogge sparse su Calabria e Sicilia tra la terra e la notte ancora pioggia sui settori meridionali e orientali della Sicilia asciutta maggiori temperature minime rialzo al Nord in lieve calo al centro-sud massime stabili o in diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo
