Meteo Napoli oggi nubi sparse | le previsioni fino a lunedì

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperature comprese tra 15 e 21°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito il meteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da qualche nube sparsa, con una . 🔗 Leggi su 2anews.it

