ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla campagna di sensibilizzazione “La Prevenzione è il nostro capolavoro”, prevista in occasione del Mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno che ha la finalità di informare sull’importanza della prevenzione e diagnosi precoce. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illuminata con il colore rosa con la proiezione della scritta “La Prevenzione è il nostro capolavoro”, dalle ore 18.30 di martedì 21 sino all’una di mercoledì 22 ottobre. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mese internazionale prevenzione tumori seno, Montecitorio si illumina di rosa