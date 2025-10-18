Merz | Ora serve un piano di pace per l’Ucraina L’Europa si coordina dopo il colloquio Zelensky-Trump

Open.online | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cancelliere tedesco  Friedrich Merz  ha dichiarato che «ora l’Ucraina ha bisogno di un piano di pace», al termine di una teleconferenza con il presidente Volodymyr Zelensky  alla quale hanno partecipato anche il presidente francese  Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e i vertici dell’Unione europea  Ursula von der Leyen  e Antonio Costa. I leader europei, riunitisi dopo il recente colloquio tra Zelensky e  Donald Trump, hanno espresso apprezzamento per la rinnovata  cooperazione transatlantica  e ribadito l’obiettivo di una  pace giusta e duratura, confermando l’impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e ad aumentare la  pressione diplomatica su Mosca. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

merz serve piano paceMerz, 'ora serve un piano di pace per l'Ucraina' - Lo ha affermato in una nota il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo la telefonata con Volodymyr Zelensky, alla quale han ... Come scrive corrieredellosport.it

merz serve piano pace«Serve un piano di pace» - Dopo il colloquio tra Zelensky e Trump, Merz e i partner europei «hanno accolto con favore la cooperazione transatlantica» e ribadito «l'urgenza di una pace giusta e duratura», impegnandosi ad ... Segnala tio.ch

merz serve piano pace“L’incontro tra Trump e Zelensky è stato teso, il presidente Usa è stato duro sui Tomahawks”. Merz: “Ora l’Ucraina ha bisogno di un piano di pace” - Secondo fonti della delegazione ucraina citate dall’agenzia di stampa Rbc Ukraine, durante l’incontro alla Casa Bianca Zelensky ha mostrato a Trump alcune mappe con i punti deboli della Russia, ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Merz Serve Piano Pace