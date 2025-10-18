Merz | Ora serve un piano di pace per l’Ucraina L’Europa si coordina dopo il colloquio Zelensky-Trump

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che «ora l’Ucraina ha bisogno di un piano di pace», al termine di una teleconferenza con il presidente Volodymyr Zelensky alla quale hanno partecipato anche il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e i vertici dell’Unione europea Ursula von der Leyen e Antonio Costa. I leader europei, riunitisi dopo il recente colloquio tra Zelensky e Donald Trump, hanno espresso apprezzamento per la rinnovata cooperazione transatlantica e ribadito l’obiettivo di una pace giusta e duratura, confermando l’impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e ad aumentare la pressione diplomatica su Mosca. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Boicottaggio tedesco all’Eurovision, Merz si esprime contro l’esclusione di Israele: Sarebbe uno scandalo per l’Europa. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la Germania dovrebbe prendere in considerazione il ritiro dall’Eurovision Song Cont - facebook.com Vai su Facebook

Merz, 'ora serve un piano di pace per l'Ucraina' - Lo ha affermato in una nota il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo la telefonata con Volodymyr Zelensky, alla quale han ... Come scrive corrieredellosport.it

«Serve un piano di pace» - Dopo il colloquio tra Zelensky e Trump, Merz e i partner europei «hanno accolto con favore la cooperazione transatlantica» e ribadito «l'urgenza di una pace giusta e duratura», impegnandosi ad ... Segnala tio.ch

“L’incontro tra Trump e Zelensky è stato teso, il presidente Usa è stato duro sui Tomahawks”. Merz: “Ora l’Ucraina ha bisogno di un piano di pace” - Secondo fonti della delegazione ucraina citate dall’agenzia di stampa Rbc Ukraine, durante l’incontro alla Casa Bianca Zelensky ha mostrato a Trump alcune mappe con i punti deboli della Russia, ... Scrive ilfattoquotidiano.it