Mercedes Amg GT XX | l' auto dei record vissuta da dentro

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul tracciato di Nardò con la Mercedes Amg GT XX, l'auto in grado di superare ben 25 record mondiali in termini di durata. Due concept della supercar elettrica hanno percorso la bellezza di 40.075 km. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mercedes amg gt xx l auto dei record vissuta da dentro

© Gazzetta.it - Mercedes Amg GT XX: l'auto dei record vissuta da dentro

Scopri altri approfondimenti

AMG GT XX: elettrica, potentissima e pronta a cambiare le regole - È il manifesto di una nuova era, la più potente dichiarazione d’intenti mai uscita dai laboratori di Affalterbach. Scrive ilgiornale.it

Mercedes AMG GT XX: i segreti dell’elettrica da record [FOTO] - La Mercedes AMG GT XX è salita alla ribalta nei giorni scorsi per aver stabilito un record mondiale, percorrendo 5. Segnala motorionline.com

Concept Amg Gt XX, così ad Affalterbach immaginano le sportive a quattro porte di domani - veloce e un design altamente emozionale: sono i punti forti del Concept Amg Gt XX, un programma tecnologico pionieristico che offre un ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Mercedes Amg Gt Xx