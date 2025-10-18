Mercedes Amg GT XX | l' auto dei record vissuta da dentro

Sul tracciato di Nardò con la Mercedes Amg GT XX, l'auto in grado di superare ben 25 record mondiali in termini di durata. Due concept della supercar elettrica hanno percorso la bellezza di 40.075 km. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercedes Amg GT XX: l'auto dei record vissuta da dentro

Manca una settimana ad Auto e Moto d'Epoca: ecco la Force India-Mercedes VJM10 F1 2017! Tra le 30 monoposto esposte nella mostra diffusa "75:1 – 75 Years 1 Seat", dedicata ai 75 anni di #formula1, ci sarà anche lei, la Force India-Mercedes VJM10 - facebook.com Vai su Facebook

AMG GT XX: elettrica, potentissima e pronta a cambiare le regole - È il manifesto di una nuova era, la più potente dichiarazione d’intenti mai uscita dai laboratori di Affalterbach. Scrive ilgiornale.it

Mercedes AMG GT XX: i segreti dell’elettrica da record [FOTO] - La Mercedes AMG GT XX è salita alla ribalta nei giorni scorsi per aver stabilito un record mondiale, percorrendo 5. Segnala motorionline.com

Concept Amg Gt XX, così ad Affalterbach immaginano le sportive a quattro porte di domani - veloce e un design altamente emozionale: sono i punti forti del Concept Amg Gt XX, un programma tecnologico pionieristico che offre un ... Segnala adnkronos.com