Mercato l’ultima idea di Tare fa impazzire i tifosi del Milan | è lotta con le inglesi

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan (resta da capire se già a gennaio oppure nella prossima estate) potrebbe piazzare un gran colpo di calciomercato dal Real Madrid, club con cui ha notoriamente ottimi rapporti: la concorrenza è folta, ma Igli Tare spera di bruciare tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

