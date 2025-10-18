Mercato l’ultima idea di Tare fa impazzire i tifosi del Milan | è lotta con le inglesi
Il Milan (resta da capire se già a gennaio oppure nella prossima estate) potrebbe piazzare un gran colpo di calciomercato dal Real Madrid, club con cui ha notoriamente ottimi rapporti: la concorrenza è folta, ma Igli Tare spera di bruciare tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Ultima ufficialità di mercato piloti 2026 della MotoGP Diogo Moreira farà il suo debutto nella classe regina del Motomondiale con LCR Honda Team Tutti i dettagli e le dichiarazioni A cura di Andrea Perfetti - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Milan, il sogno per gennaio è lui! Tare al lavoro ma c’è concorrenza, i dettagli - Le ultimissime notizie sui rossoneri Nonostante la ritrovata solidità difensiva che sta garantendo risultati import ... Scrive calcionews24.com
Milan, l’ultimatum di Tare: “Non andremo oltre” - Igli Tare è al lavoro per regalare al tecnico toscano i giusti rinforzi e in mediana il primo nome porta ad Ardon Jashari. Da calciomercato.it
Mercato, Tare prova il contropiede contro Inter e Juve per il difensore - La Lazio sul mercato ha trovato il difensore centrale che vuole portare a Roma: si tratta di Maresh Kumbulla, classe 2000, rivelazione del Verona di Juric. calciomercato.com scrive