Mercato Juve possibile ritorno di fiamma per quell’obiettivo sulla fascia | dopo il tentativo andato a vuoto in estate Comolli può tornare alla carica Il nome
Mercato Juve, si allarga la lista per gli esterni: oltre ai nomi noti, i bianconeri valutano anche un profilo di grande esperienza dalla Ligue 1. La caccia al rinforzo per le fasce continua senza sosta in casa Juventus. Damien Comolli e il suo staff lavorano su più tavoli per regalare a Igor Tudor le alternative di cui ha bisogno. E se i nomi di Nahuel Molina e Raphaël Guerreiro restano i più caldi, spunta una terza via, un profilo di grande esperienza che il tecnico bianconero conosce molto bene. Come riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW, si tratta di un possibile ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Il difensore bosniaco brilla con Sassuolo e Nazionale: top club italiani pronti alla sfida di mercato, ma la Juventus ha un asso nella manica - facebook.com Vai su Facebook
MEZZOGIORNO #MERCATO #JUVE SCUDETTO IN DUE ANNI, URGENZA #YILDIZ, #TEZE vs #NORTONCUFFY #NEWS #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/iCYZbGs7AbM?feature=share… - X Vai su X
Muharemovic Juve, il difensore apre le porte a un possibile ritorno in bianconero? Queste parole non lasciano dubbi: ecco cosa può succedere nei prossimi mesi - Ecco cosa ha detto Un percorso di crescita che lo ha portato dalla Juventus Next Gen a essere uno dei difensori più p ... Lo riporta juventusnews24.com
Mercato Juve, Sandro Tonali, sogno dei bianconeri per il centrocampo del futuro, ha aperto al ritorno in Serie A: colpo possibile? - Mercato Juve, Sandro Tonali, sogno dei bianconeri per il centrocampo del futuro, ha aperto al ritorno in Serie A: colpo possibile? juventusnews24.com scrive
Mercato Juve: possibile ritorno di fiamma per Molina a gennaio - I bianconeri stanno valutando diversi profili e tra questi resta viva l'ipotesi legata a Kobbie Mainoo, talentuoso ... it.blastingnews.com scrive