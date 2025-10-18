Mercato Juve possibile ritorno di fiamma per quell’obiettivo sulla fascia | dopo il tentativo andato a vuoto in estate Comolli può tornare alla carica Il nome

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, si allarga la lista per gli esterni: oltre ai nomi noti, i bianconeri valutano anche un profilo di grande esperienza dalla Ligue 1. La caccia al rinforzo per le fasce continua senza sosta in casa  Juventus.  Damien Comolli  e il suo staff lavorano su più tavoli per regalare a  Igor Tudor  le alternative di cui ha bisogno. E se i nomi di  Nahuel Molina  e  Raphaël Guerreiro restano i più caldi, spunta una terza via, un profilo di grande esperienza che il tecnico bianconero conosce molto bene. Come riportato dall’esperto di mercato  Niccolò Ceccarini  su  TMW, si tratta di un possibile ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

