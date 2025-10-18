Mercato Juve possibile ritorno di fiamma per quell’obiettivo sulla fascia | dopo il tentativo andato a vuoto in estate Comolli può tornare alla carica Il nome

Mercato Juve, si allarga la lista per gli esterni: oltre ai nomi noti, i bianconeri valutano anche un profilo di grande esperienza dalla Ligue 1. La caccia al rinforzo per le fasce continua senza sosta in casa Juventus. Damien Comolli e il suo staff lavorano su più tavoli per regalare a Igor Tudor le alternative di cui ha bisogno. E se i nomi di Nahuel Molina e Raphaël Guerreiro restano i più caldi, spunta una terza via, un profilo di grande esperienza che il tecnico bianconero conosce molto bene. Come riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW, si tratta di un possibile ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

