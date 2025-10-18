Mercato Juve due obiettivi in difesa in vista di gennaio | sono profili di caratura internazionale svelato il piano del club
Mercato Juve, due obiettivi in difesa in vista di gennaio: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. L’infortunio di Gleison Bremer non è solo una tegola pesantissima per Igor Tudor, ma un evento che riscrive le strategie del mercato Juve in vista di gennaio. Lo stop di circa due mesi del brasiliano, operato al menisco, costringe la dirigenza a correre ai ripari. Fino a pochi giorni fa, la priorità assoluta era un esterno destro a tutta fascia; ora, sul tavolo di Comolli e Modesto, c’è anche la necessità impellente di un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato da Ceccarini su TMW, piacciono due profili di caratura internazionale come Kim e Skriniar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Mercato Juventus: un sogno e due alternative a centrocampo. Non si placano i rumors su questi tre nomi forti, il punto della situazione caso per caso - Non si placano le voci su questi obiettivi per i bianconeri, ecco cosa può succedere a gennaio Un grande sogno, due concrete alternative. Scrive juventusnews24.com
Calciomercato Juve, a gennaio due colpi - La Juventus continua a lavorare per rafforzarsi nella sessione invernale di calciomercato. Da msn.com
Mercato Juve, testa a testa a centrocampo in vista di gennaio: due gli obiettivi della dirigenza per dare nuova linfa alla mediana. La lista aggiornata - Mercato Juve, Tuttosport delinea la strategia per gennaio: si cerca il grande colpo in mediana, due i profili al vaglio della dirigenza bianconera La sosta per le nazionali come un momento di profonda ... Riporta juventusnews24.com