Mercato Juve, due obiettivi in difesa in vista di gennaio: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. L’infortunio di Gleison Bremer non è solo una tegola pesantissima per Igor Tudor, ma un evento che riscrive le strategie del mercato Juve in vista di gennaio. Lo stop di circa due mesi del brasiliano, operato al menisco, costringe la dirigenza a correre ai ripari. Fino a pochi giorni fa, la priorità assoluta era un esterno destro a tutta fascia; ora, sul tavolo di Comolli e Modesto, c’è anche la necessità impellente di un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato da Ceccarini su TMW, piacciono due profili di caratura internazionale come Kim e Skriniar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, due obiettivi in difesa in vista di gennaio: sono profili di caratura internazionale, svelato il piano del club