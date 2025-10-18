Mercato Inter Muharemovic e non solo | sono 2 i profili preferiti per la difesa! La verità su Guehi

Inter News 24 Mercato Inter, Muharemovic e non solo: sono due i profili preferiti per la difesa! La verità sull’interesse per Guehi del Crystal Palace. Il mercato dell’Inter guarda già al futuro, con un focus particolare sulla difesa, reparto destinato a subire una significativa trasformazione nei prossimi anni. Come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra è già vigile e attiva nella ricerca di profili adeguati per ringiovanire e rinforzare la retroguardia, considerando le imminenti scadenze contrattuali di alcuni pilastri. Veterani verso l’addio, De Vrij spera. Il 2026 segnerà con ogni probabilità la fine dell’avventura in nerazzurro per due colonne come Francesco Acerbi (che compirà 38 anni) e Matteo Darmian (36 anni a dicembre), entrambi con il contratto in scadenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Muharemovic e non solo: sono 2 i profili preferiti per la difesa! La verità su Guehi

