Mercato in centro fibra opere edili | attenti alle modifiche alla viabilità a Lecco

Leccotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attenzione alle modifiche alla viabilità in programma questa settimana a Lecco. Ecco le opere e i divieti previsti da lunedì 20 ottobre 2025, secondo quanto segnalato dagli uffici municipali, che si aggiungono alle limitazioni determinate dall'allestimento del mercato in centro di mercoledì 22. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

