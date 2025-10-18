Mercato abusivo tra Firenze e Sesto 35mila euro di multe e 5 tonnellate di ortaggi al macero

Firenze, 18 ottobre 2025 – Oltre 5 tonnellate di ortaggi mandate al macero perché privi di tracciabilità e garanzie igienico-sanitarie indispensabili per la sicurezza alimentare, oltre 35mila euro di sanzioni e il sequestro di sei furgoni e quattro bilance. È questa la merce sequestrata dalla polizia municipale durante un intervento mirato a un mercato abusivo segnalato nella zona di via Di Vittorio, ai confini con Sesto Fiorentino. Nelle settimane scorse erano già stati effettuati alcuni controlli da cui erano emerse irregolarità come, per esempio, quella delle bilance irregolari (sei sequestri). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato abusivo tra Firenze e Sesto, 35mila euro di multe e 5 tonnellate di ortaggi al macero

