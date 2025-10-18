mercatini per tutti i gusti ecco la mappa

Tanti appuntamenti con le bancarelle questo fine settimana. In piazza del Mercato nuovo dalle 8 alle 13 Terra di Prato, mercato di filiera corta locale e regionale, con ampia varietà di produzioni stagionali, formaggi carni e salumi, pane di farina GranPrato e primizia di quest’edizione castagne e i marroni provenienti da varie parti della Toscana. Nel cuore di San Paolo nei giardini di via Vivaldi oggi dalle 9 alle 18 ritorna Mercante in fiera, un mercatino di articoli di artingegno, collezionismo, oggettistica e accessori vintage. Domani dalle 9 alle 19 in piazza San Domenico si terrà VintaKids, il riuso che piace ai bambini, vendita e scambio di giochi, prodotti artigianali, libri e fumetti, abbigliamento e biciclette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

