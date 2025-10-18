Mercatanti Atalanta-Lazio Pigiama Run cucina bavarese e balli | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano i Mercatanti sul Sentierone, la partita di calcio fra Atalanta e Lazio (domenica), la Pigiama Run (sabato) e Bergamo Incontra. Da annotare, inoltre, BergamoScienza, Fotografica Bergamo Festival, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, i balli con “All that swing” al Piazzale degli Alpini (domenica), mostre e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 18 e domenica 19 ottobre. BERGAMO SABATO 18 OTTOBRE – Sul Sentierone tornano i Mercatanti – “Bergamo incontra”, il programma dell’edizione 2025 – “Coraggiosi si diventa”, la quinta edizione di Fotografica Bergamo Festival – BergamoScienza, il programma dell’edizione 2025 – “Pigiama Run”, corri o cammina per i bambini malati di tumore – Al Daste la mostra “Stratos – Le città nella città” – Apertura speciale dell’Associazione “Un porto per noi” – “Il conte Stanislao Medolago Albani, il braccio del Leone” – Alla Tiraboschi incontro con Wu Ming 4 – “OktoBerg Fest” al Piazzale degli Alpini: le date dell’edizione 2025 – Apertura della Casa Museo Polli Stoppani – Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end – Parole e musica, alla Sala delle Carte “Mozart e Salieri: amici o nemici?” – A Boccaleone concerto a sostegno della costruzione di un pozzo in Senegal DOMENICA 19 OTTOBRE – Sul Sentierone tornano i Mercatanti – “Bergamo incontra”, il programma dell’edizione 2025 – “Coraggiosi si diventa”, la quinta edizione di Fotografica Bergamo Festival – BergamoScienza, il programma dell’edizione 2025 – Al Daste la mostra “Stratos – Le città nella città” – Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end – “OktoBerg Fest” al Piazzale degli Alpini: le date dell’edizione 2025 – Serie A, allo Stadio di Bergamo la partita fra Atalanta e Lazio – “All that swing”, al Piazzale degli Alpini serata danzante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

