Menopausa in movimento | le attività che proteggono ossa muscoli e fiducia

Allenarsi con i pesi, arrampicare, praticare pole dance o camminare in salita: durante la menopausa il corpo ha bisogno di stimoli reali per restare forte e in equilibrio. Lo spiega Emanuela Raimondo, ortopedica di Humanitas San Pio X. Il movimento, più che un consiglio, è la terapia quotidiana per preservare salute, energia e autostima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Menopausa in movimento: le attività che proteggono ossa, muscoli e fiducia

News recenti che potrebbero piacerti

18 OTTOBRE 2025 – GIORNATA MONDIALE DELLA MENOPAUSA. La menopausa è una fase naturale della vita, ma può portare con sé cambiamenti che influiscono su energia, metabolismo e benessere generale. La buona notizia? Il movimento è un a - facebook.com Vai su Facebook

Asl Frosinone – Movimento e nutrizione: a Cassino una giornata per le donne in menopausa Clicca sulla foto per leggere l'articolo - X Vai su X

Menopausa in movimento: le attività che proteggono ossa, muscoli e fiducia - Allenarsi con i pesi, arrampicare, praticare pole dance o camminare in salita: durante la menopausa il corpo ha bisogno di stimoli reali per restare forte e in equilibrio. vanityfair.it scrive

Menopausa e caldo, perché i sintomi peggiorano (e come affrontarli) - Altri sintomi comuni della menopausa sono la ritenzione idrica, l’insonnia, la sudorazione notturna, tachicardia e cefalee, variazioni del tono dell’umore, ansia, irritabilità. Scrive repubblica.it