Memorial d’Aloja 2025 l’Italia del canottaggio avanti nella prima giornata | qualificazioni e tante emozioni

Piediluco, 18 ottobre 2025 – L’Italia brilla nel settore di punta, la Serbia è protagonista nella vogata di coppia. Primi segnali dal 39° Memorial d’Aloja-International Green Regatta, iniziato questo pomeriggio con le batterie e le semifinali. Splendida performance di Andrea Panizza, leader della prima semifinale in 1.31.50. L’azzurro resiste bene in chiusura agli attacchi del serbo Isak Zvegelj, staccato di 41 centesimi, con il campione europeo Under 23 Marco Selva (1.33.49) che relega in finale B Luca Rambaldi e Luca Chiumento. La seconda semifinale nel segno della Serbia, con Nikolaj Pimenov (1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

