Meloni | una Manovra seria e responsabile

10.30 Parlando della manovra approvata ieri, la premier Meloni sottolinea: "In un contesto complesso, abbiamo scelto di concentrare le risorse su ciò che conta davvero per gli italiani, mantenendo la rotta della responsabilità finanziaria" Nel post sui social ringrazia "la maggioranza per la compattezza" e quanti hanno contribuito al risultato di una Manovra "seria, equilibrata e responsabile, da 18,7 miliardi di euro, che concentra le risorse su famiglie, lavoro, imprese e sanità. "Passo importante per il nostro futuro",andiamo avanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

