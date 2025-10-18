Meloni | Vergognati Schlein diffondi falsità sull’Italia

«Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare». Lo ha scritto Giorgia Meloni sui social replicando alla segretaria del Pd che, intervenendo al congresso del Pse, ha parlato di « libertà e la democrazia a rischio » in Italia. Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

