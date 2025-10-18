Meloni | Vergognati Schlein diffondi falsità sull’Italia

Lettera43.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare». Lo ha scritto Giorgia Meloni sui social replicando alla segretaria del Pd che, intervenendo al congresso del Pse, ha parlato di « libertà e la democrazia a rischio » in Italia. Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

meloni vergognati schlein diffondi falsit224 sull8217italia

© Lettera43.it - Meloni: «Vergognati Schlein, diffondi falsità sull’Italia»

Contenuti che potrebbero interessarti

meloni vergognati schlein diffondiMeloni, Schlein al puro delirio, vergogna - Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di ... Scrive ansa.it

meloni vergognati schlein diffondiSchlein: “Democrazia a rischio con destra al governo”. Meloni: “Puro delirio, vergogna” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Schlein: “Democrazia a rischio con destra al governo”. Si legge su tg24.sky.it

meloni vergognati schlein diffondiSchlein: «Libertà a rischio quando l'estrema destra è al governo». Meloni: «Vergogna, diffondi falsità in giro per il mondo» - La leader dell'opposizione lancia la bomba dal congresso del Pse: «La libertà e la democrazia sono ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Vergognati Schlein Diffondi