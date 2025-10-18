Meloni Schlein e la fine di un mondo che non è il loro

Mentre il mondo dà segni di follia – gli americani si sono alleati con i russi e sulle posizioni russe – la politica italiana adatta al nuovo schema internazionale i propri canoni tradizionali, riuscendo a conservarne, in negativo, tutto l’inconciliabile essenziale: la retorica patriottarda e lo spirito del “tutti a casa”, l’orgoglio impettito della Nazione e una disponibilità sconfinata a galleggiare nell’equivoco e nell’incoerenza, il virtue signalling e un affarismo spregiudicato. Del resto, l’Italia populista, lungi dal rottamare alcunché, è quella che ha universalizzato il connubio tra immobilismo e trasformismo ed esaltato il gattopardismo di natura dell’intera storia unitaria, nobilitato nella tragedia dalle rappresentazioni letterarie e degradato nella farsa da una pratica di potere normalmente mediocre e arraffona. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni, Schlein e la fine di un mondo che non è il loro

