Meloni | ‘Schlein al puro delirio vergogna’

“Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando una notizia di agenzia dal congresso del. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: ‘Schlein al puro delirio, vergogna’

Leggi anche questi approfondimenti

Meloni ricomincia a fare la cosa che meglio le riesce: frignare. Intervenendo dal palco del partito socialista europeo ad Amsterdam, Elly Schlein ha detto: Prima “Meloni” “a Firenze ha detto che l’opposizione è peggio di Hamas”. Poi ha citato l’attentato a Sigfrid - facebook.com Vai su Facebook

Ranucci, scontro Schlein-Meloni: «Libertà a rischio quando governa la destra estrema». La premier: «Siamo al puro delirio» - X Vai su X

Schlein: “Democrazia a rischio con destra al governo”. Meloni: “Puro delirio, vergogna” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Schlein: “Democrazia a rischio con destra al governo”. Secondo tg24.sky.it

Schlein-Meloni, botta e risposta. La leader Pd: “Libertà a rischio quando governa l’estrema destra”. La premier: “Puro delirio” - Scontro acceso tra Elly Schlein e Giorgia Meloni: accuse reciproche su governo, propaganda e rischi per la democrazia. Si legge su blitzquotidiano.it

Meloni, Schlein al puro delirio, vergogna - Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubbl ... Da msn.com