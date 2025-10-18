Melito completata la bonifica dell’area esterna del bocciodromo comunale
Proseguono gli interventi di risanamento ambientale promossi dalla Commissione Straordinaria del Comune di Melito guidata dal commissario Antonio Cappetta, con l’obiettivo di restituire decoro e sicurezza alle aree pubbliche. Dopo la completa pulizia della piscina comunale, dove erano stati rimossi e smaltiti oltre 316 tonnellate . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
