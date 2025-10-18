Melanoma | l’immunoterapia funziona meglio al mattino

Napolitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’immunoterapia contro il melanoma è più efficace e con meno effetti collaterali se somministrata al mattino. Questo è uno dei dati emersi dallo studio multicentrico di Fase III CheckMate 238, il primo che conferma l’efficacia a 10 anni dell’immunoterapia adiuvante, cioè somministrata dopo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

melanoma l8217immunoterapia funziona meglioMelanoma, l’immunoterapia funziona meglio al mattino. Ascierto: «Nuove conferme su trattamento post-intervento» - L’immunoterapia contro il melanoma è più efficace e con meno effetti collaterali se somministrata al mattino. Lo riporta msn.com

Il 70% dei melanomi nasce da nei nuovi, cruciale l'osservazione - La stragrande maggioranza (circa il 70%) dei melanomi, i tumori della pelle più aggressivi, non nasce da nei preesistenti, ma da lesioni e macchie nuove. Riporta ansa.it

