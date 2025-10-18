Melanoma | l’immunoterapia funziona meglio al mattino

L’immunoterapia contro il melanoma è più efficace e con meno effetti collaterali se somministrata al mattino. Questo è uno dei dati emersi dallo studio multicentrico di Fase III CheckMate 238, il primo che conferma l’efficacia a 10 anni dell’immunoterapia adiuvante, cioè somministrata dopo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it