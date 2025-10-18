Meghan Markle e Kate Middleton non appaiono insieme in pubblico ormai da diversi anni e, oltre alla lontananza mediatica, sembra che tra le due non ci sia più alcun rapporto anche a livello privato. L’indiscrezione che svelava il litigio che sarebbe avvenuto tra la Principessa e la Duchessa è datata ed è stata, in seguito, confermata dallo stesso Harry d’Inghilterra nella sua autobiografia Spare, in cui ha svelato che le due hanno cominciato ad avere degli attriti per il vestito da damigella indossato da Charlotte del Galles al matrimonio degli zii. Anche se apparentemente lontane anni luci, le due nuore di Re Carlo III hanno di recente indossato un look simile per prendere parte a degli eventi ufficiali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle copia Kate Middleton con il tailleur beige: look a confronto