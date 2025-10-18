Mega antenna fa infuriare il paese mobilitazione per il santuario Perché nessuno ci ha avvisati?

Pontedera, 18 ottobre 2025 – Un’ antenna del 5G alta quasi 40 metri a pochi metri dal monumento ai caduti, a due passi dal Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia. Mentre sono iniziati in settimana i lavori per le fondamenta, e viaggiano spediti verso la colata di cemento, i residenti, ignari fino ad oggi di questa costruzione, sono increduli e sconcertati di fronte a quello che ritengono essere un obbrobrio per il paese. Ieri mattina una ventina di cittadini si sono ritrovati sul colle per confrontarsi e per cercare un modo di bloccare quella che ritengono un’opera che va contro ogni vincolo paesaggistico, cimiteriale, idrogeologico e ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

