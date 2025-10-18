Media | Colpito minibus a Gaza 11 morti della stessa famiglia | Hamas | A noi il controllo ad interim di Gaza non disarmiamo ora
Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio: è del 75enne Eliyahu Margalit. Il governo di Tel Aviv vuole cambiare nome alla guerra nella Striscia con "Guerra della Rinascita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sui media qatarioti riappare Khalil al-Hayya, capo negoziatore di Hamas, colpito dopo il raid di Doha - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Hamas: «A noi il controllo a interim, non disarmiamo ora». Colpito minibus, 11 morti della stessa famiglia - Undici membri di una famiglia sono stati uccisi dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella città di Gaza, accusandolo di aver attraversato la cosiddetta «linea gialla», che delimita le ... Scrive ilgazzettino.it
Media, 'sale a 58 bilancio morti Gaza, anche reporter' - Sale ad almeno 58 palestinesi uccisi il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani oggi nella Striscia. Secondo tuttosport.com