Media | Colpito minibus a Gaza 11 morti della stessa famiglia | Hamas | A noi il controllo ad interim di Gaza non disarmiamo ora

Tgcom24.mediaset.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio: è del 75enne Eliyahu Margalit. Il governo di Tel Aviv vuole cambiare nome alla guerra nella Striscia con "Guerra della Rinascita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

media colpito minibus gazaGaza, Hamas: «A noi il controllo a interim, non disarmiamo ora». Colpito minibus, 11 morti della stessa famiglia - Undici membri di una famiglia sono stati uccisi dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella città di Gaza, accusandolo di aver attraversato la cosiddetta «linea gialla», che delimita le ... Scrive ilgazzettino.it

Media, 'sale a 58 bilancio morti Gaza, anche reporter' - Sale ad almeno 58 palestinesi uccisi il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani oggi nella Striscia. Secondo tuttosport.com

