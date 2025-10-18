Medagliere Mondiali tiro a volo 2025 | Italia seconda dietro gli USA nelle gare olimpiche
L’Italia ha chiuso i Mondiali senior 2025 di tiro a volo, andati in scena ad Atene, in Grecia, per quanto concerne le 5 specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, con l’oro di Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi nel trap misto e l’argento di Silvana Stanco nel trap individuale femminile. Grazie a questi podi l’Italia è seconda nel medagliere delle specialità olimpiche, al pari della Spagna, preceduta solamente dagli Stati Uniti, che chiudono in testa grazie al doppio successo nello skeet individuale, a cui si aggiunge il bronzo nel trap misto. Completano il medagliere la Croazia, quarta con un oro, il terzetto al quinto posto formato da Cechia, Messico e San Marino, con un argento, ed il quartetto in ottava posizione formato da Danimarca, India, Polonia e Svezia, con un bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
RISULTATO STORICO PER GLI AZZURRI DELL'ATLETICA! L'Italia si piazza all'8°posto nel medagliere dei Campionati Mondiali di Atletica paralimpica di Nuova Delhi. 7 1 3 https://comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/notizie/item/mondiali-d - X Vai su X
#atleticaparalimpica Il medagliere dell’Italia si arricchisce ancora ai Mondiali di Atletica paralimpica di Nuova Delhi. Dopo l’oro e il bronzo conquistati ieri dagli azzurri, arriva oggi l’argento della capitana Assunta Legnante ply nel lancio del disco F11 Le - facebook.com Vai su Facebook
Medagliere Mondiali tiro a volo 2025: Italia seconda dietro gli USA nelle gare olimpiche - L'Italia ha chiuso i Mondiali senior 2025 di tiro a volo, andati in scena ad Atene, in Grecia, per quanto concerne le 5 specialità che saranno olimpiche a ... Secondo oasport.it
Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari sabato 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si ... Lo riporta oasport.it
Tiro a volo: trap squadra mista, Italia vince medaglia d'oro - Si sono chiusi con un trionfo i Campionati Mondiali di tiro a volo per la Nazionale italiana. Scrive iltempo.it