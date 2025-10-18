Med9 Meloni non andrà al vertice in Slovenia Irritazione per la visita di Stato di Macron

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lunedì non parteciperà al vertice Med9, il gruppo informale che raccoglie i 9 Paesi mediterranei membri dell’Unione Europea. La riunione si terrà a Portorose, in Slovenia, Stato che ha assunto la presidenza del gruppo da inizio anno. I motivi dell’assenza di Meloni non sono stati comunicati ufficialmente da Palazzo Chigi, ma dietro la mancata partecipazione ci sarebbe anche una questione diplomatica: l’irritazione per la visita di Stato che il presidente francese Emmanuel Macron farà lunedì e martedì in Slovenia e che per Palazzo Chigi non renderebbe più “neutrale” il vertice, dice una fonte a conoscenza della questione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

med9 meloni non andr224 al vertice in slovenia irritazione per la visita di stato di macron

© Ilfattoquotidiano.it - Med9, Meloni non andrà al vertice in Slovenia. Irritazione per la visita di Stato di Macron

Approfondisci con queste news

Ucraina: Meloni presiede vertice a Palazzo Chigi, presenti Tajani e Salvini - E' in corso, a quanto si apprende, un vertice a palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ... Da ilsole24ore.com

Vertice della Comunità Politica Europea. Meloni: "Da popolo palestinese ringraziamento all'Italia" - Oggi la riunione in formato E5 con Regno Unito, Danimarca, Francia e Germania dedicata all'Ucraina. Scrive rainews.it

Autonomia e Regionali, domani vertice da Meloni a Palazzo Chigi - Sono questi i temi al centro del vertice di governo che dovrebbe tenersi domani pomeriggio alle 15. Secondo notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Med9 Meloni Andr224 Vertice