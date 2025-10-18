Med9 Meloni non andrà al vertice in Slovenia Irritazione per la visita di Stato di Macron

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lunedì non parteciperà al vertice Med9, il gruppo informale che raccoglie i 9 Paesi mediterranei membri dell’Unione Europea. La riunione si terrà a Portorose, in Slovenia, Stato che ha assunto la presidenza del gruppo da inizio anno. I motivi dell’assenza di Meloni non sono stati comunicati ufficialmente da Palazzo Chigi, ma dietro la mancata partecipazione ci sarebbe anche una questione diplomatica: l’irritazione per la visita di Stato che il presidente francese Emmanuel Macron farà lunedì e martedì in Slovenia e che per Palazzo Chigi non renderebbe più “neutrale” il vertice, dice una fonte a conoscenza della questione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

