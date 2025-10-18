Antonio Conte in conferenza ha fatto chiarezza sugli infortuni. «McTominay ha avuto uno scontro di gioco giovedì scorso, ha subito sei punti di sutura. Ha provato ma non ce l’ha fatta. Io non forzo nessuno, abbiamo fatto mercato proprio per questo. Hojlund è tornato stanco dalla Nazionale, ricordiamo che non giocava da tempo prima di arrivare a Napoli». Manna: «Non era opportuno rischiare Hojlund e McTominay, lunedì partiamo per Eindhoven». Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida tra Torino e Napoli che avrà luogo tra pochi minuti all’Olimpico Grande Torino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay, sei punti di sutura alla caviglia. Conte: «Io non forzo nessuno»