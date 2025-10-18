McTominay non al meglio possibile mossa a sorpresa di Conte
Lo scozzese può riposare anche in vista della Champions. Possibile scelta a sorpresa per Antonio Conte in vista del match contro il Torino di Baroni. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
McTominay è tornato il talismano della Scozia, ma il Guardian critica: “Ancora ben al di sotto del suo meglio” Il Daily Record gli ha dato voto 7 per il match contro la Bielorussia, dove ha anche segnato: “la stella del Napoli ha avuto una partenza lenta, ma nel s - facebook.com Vai su Facebook
Come ritrovare il McTominay decisivo della scorsa stagione? Il parere degli opinionisti a #Maracanà - X Vai su X
McTominay: "A Napoli emozioni mai provate" - napoletano eroe del film del quarto scudetto: "Qui le persone sono pazze per il calcio". Come scrive rainews.it
Scott McTominay Pallone d’oro 2025: perché il calciatore del Napoli è nella lista dei 30 candidati - Scott McTominay candidato al Pallone d'Oro 2025, il suo nome inserito nella lista dei 30 giocatori in nomination per l'assegnazione del premio prestigioso. Da fanpage.it