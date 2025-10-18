McTominay e Hojlund out | a Torino giocano Lucca e Neres Spinazzola a sinistra

Le formazioni ufficiali di Torino e Napoli. Torino e Napoli si affrontano all’Olimpico Grande Torino quest’oggi alle ore 18. La gara, valida per la 7ima giornata di campionato, avvia un tour de force che vedrà per Conte e i suoi giocare ben 7 gare in 22 giorni, tra cui due di Champions League (una ad Eindhoven contro l’ex squadra di Lang, l’altra in casa contro l’Eintracht Francoforte) e 5 di campionato – la prossima contro l’Inter. Per queste ragioni il tecnico dovrà gestire la rosa al meglio, pur considerando le assenze: oggi saranno indisponibili ancora Rrahmani, Lobotka, Lukaku. Politano e Buongiorno hanno appena recuperato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay e Hojlund out: a Torino giocano Lucca e Neres, Spinazzola a sinistra

