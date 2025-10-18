McLaren troppi errori e ora pure la sfortuna Verstappen ne sta approfittando per tornare in lotta

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'olandese ha 55 punti dalla testa della classifica con sei gare da disputare. Vincendo la Sprint di Austin ne ha recuperati 8 punti a Piastri e Norris, ritirati dopo il contatto subito dopo la partenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

