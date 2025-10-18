McLaren troppi errori e ora pure la sfortuna Verstappen ne sta approfittando per tornare in lotta

L'olandese ha 55 punti dalla testa della classifica con sei gare da disputare. Vincendo la Sprint di Austin ne ha recuperati 8 punti a Piastri e Norris, ritirati dopo il contatto subito dopo la partenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - McLaren, troppi errori e ora pure la sfortuna... Verstappen ne sta approfittando per tornare in lotta

Durante i test in Bahrain, la McLaren copriva sempre i freni anteriori quando rimuoveva le carenature. Ora sappiamo il perché! Guardate come indirizzano l’aria verso l’interno. Un dettaglio aerodinamico che potrebbe fare la differenza. T. Gruber (AMuS) #Au - facebook.com Vai su Facebook

La prima ed unica sessione di prove libere offre poche certezze. McLaren è certamente a suo agio nel terzo settore, a dimostrazione del fatto che arriva con pneumatico da sfruttare nella parte finale del giro. Max Verstappen ha comunicato al muretto che il s - X Vai su X

