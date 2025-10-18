Mazzi di fiori fuori dal comando provinciale per omaggiare i tre Carabinieri morti nell' esplosione

Anche a Ravenna, come in altre città d'Italia, in questi giorni alcuni cittadini hanno lasciato mazzi di fiori fuori dal comando provinciale dei Carabinieri come omaggio a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre carabinieri deceduti il 14 ottobre scorso a Castel d’Azzano (Verona). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

