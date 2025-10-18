Mazzi di fiori fuori dal comando provinciale per omaggiare i tre Carabinieri morti nell' esplosione

Anche a Ravenna, come in altre città d'Italia, in questi giorni alcuni cittadini hanno lasciato mazzi di fiori fuori dal comando provinciale dei Carabinieri come omaggio a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre carabinieri deceduti il 14 ottobre scorso a Castel d’Azzano (Verona). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In diverse stazioni di Ferrara e provincia, sono stati lasciati mazzi di fiori, biglietti e piccoli segni di cordoglio - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Delogu riceve un mazzo di fiori anonimo e sui social denuncia: «È fuori luogo e mette le persone in allerta. Il fatto che tu sappia dove abito mi agita» - Un mazzo di fiori recapitato a casa ha messo in allarme Andrea Delogu, che sui social ha denunciato il disagio che questo regalo le ha causato. Riporta vanityfair.it

Carabinieri morti nel Salernitano, una persona resta anonima e dona al Comando di Macerata un mazzo di fiori - Carabinieri uccisi nel Salernitano, una persona che ha preferito restare anonima, ha fatto recapitare un mazzo di fiori al comando provinciale di Macerata dei carabinieri. Come scrive corriereadriatico.it

“Il fatto che tu sappia dove abito mi agita. So che pensate di essere romantici, ma è fuori luogo”: Andrea Delogu in allerta dopo aver ricevuto a casa un mazzo di fiori ... - Ha fatto arrivare un mazzo di fiori a casa della conduttrice Andrea Delogu che però, giustamente, non l’ha presa bene. Segnala ilfattoquotidiano.it