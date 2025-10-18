MazzeiAgorà | quattro appuntamenti con il gusto

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il circolo Mazzei sara presente al Food & Wine festival con uno stand dedicato ai libri, il MazzeiAgorà, con quattro appuntamenti che saranno anche trasmessi in diretta sul profilo Facebook del circolo culturale di Area vasta. Il primo è in programma stamani alle 11.30 con la presentazione del libro "Mappe Storiche del Parco di Migliarino San Rossore" (Pacini Editore) Introduce e modera il giornalista Francesco Paletti e interverranno Sergio Paglialunga, Luca Gorreri, il presidente del Parco, Lorenzo Bani, e il presidente della Camera di commercio della Toscana nord ovest, Valter Tamburini. Nel pomeriggio, alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mazzeiagor224 quattro appuntamenti con il gusto

© Lanazione.it - MazzeiAgorà: quattro appuntamenti con il gusto

News recenti che potrebbero piacerti

mazzeiagor224 quattro appuntamenti gustoMazzeiAgorà: quattro appuntamenti con il gusto - Il circolo Mazzei sara presente al Food & Wine festival con uno stand dedicato ai libri, il MazzeiAgorà, con quattro appuntamenti che saranno anche trasmessi in diretta sul profilo Facebook del circol ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mazzeiagor224 Quattro Appuntamenti Gusto