Il Napoli sta per scendere in campo contro il Torino e dovrà farlo senza due personalità importantissime per la squadra. Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno presenti neanche in panchina: notizie pessima per Conte e per gli azzurri che dovranno dare ancora di più. Napoli, che mazzata prima del Torino: vanno ko McTominay e Hojlund. Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il match di questo pomeriggio contro il Torino in trasferta. Il Napoli e Antonio Conte dovranno fare a meno di due capisaldi. Scott McTominay concentrato prima del match del Napoli, stagione 202526. Per McTominay si tratta di trauma contusivo alla caviglia sinistra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mazzata Napoli: due big neanche in panchina contro il Torino