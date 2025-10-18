Maxi sequestro di cocaina e hashish ad Avellino | arrestato 22enne

18 ott 2025

Avellino - 800 grammi di cocaina, 480 grammi di hashish, bilancino e soldi; è questo il risultato di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotta dalla Squadra Mobile della locale Questura.Operazione antidroga nei quartieri popolariNel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

