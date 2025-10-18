Maxi rissa in stazione Arrivano tre condanne

Calci, pugni e persino un lucchetto usato come arma. È lo scenario della maxi rissa esplosa davanti alla stazione ferroviaria di Rimini il 23 settembre scorso, sedata a fatica dalla polizia locale e finita, poche ore dopo, davanti al giudice monocratico con rito direttissimo. Tre gli imputati: due uomini di origine nordafricana e una giovane donna napoletana. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 23 settembre, in una delle zone più frequentate della città durante le ore serali. La lite è esplosa in prossimità dell’ingresso principale della stazione ferroviaria, proprio davanti al via vai di pendolari e turisti in transito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa in stazione. Arrivano tre condanne

