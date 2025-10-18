Maxi rissa davanti un minimarket tra banda di latinos e bengalesi | 47enne colpito con un piccone

Ieri sera due gruppi contrapposti di latinos e bengalesi si sono picchiati in via Flavio Stilicone al Tuscolano. Ferito gravemente un 47enne, non in pericolo di vita, portato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

