Maxi operazione in tutta Italia contro il gioco illegale | scoperte irregolarità anche nel casertano

Vasta operazione ad alto impatto investigativo in materia di giochi e scommesse illegali che ha coinvolto dieci province italiane tra cui Caserta. Attività anche nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Latina, Varese, Venezia, Verona e Brindisi.L’attività, coordinata dal Nucleo Centrale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

