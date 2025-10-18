Maxi operazione anti-droga a Roma | 15 arresti sequestrati cocaina eroina e crack

Roma, 18 ottobre 2025 – I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 15 persone per stupefacenti. La rete dei controlli ha interessato numerose zone della Capitale e ha portato al sequestro di circa 2,3 kg tra cocaina, eroina, crack, shaboo, ecstasy, ketamina e hashish, e di 4.500 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tra le persone finite in manette, un 31enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine. Alla vista dei carabinieri di Centocelle che lo hanno fermato per un controllo, si è dato alla fuga a piedi lanciando il suo zaino in un fossato all’interno del parco, delimitato da un’inferriata, poco prima di essere raggiunto e bloccato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

