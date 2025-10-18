Maxi incendio in un demolitore a Monza alta colonna di fumo

Un grosso incendio è divampato a Monza nella serata di sabato 18 ottobre. A prendere fuoco è stata la sede di un demolitore nell'area di viale delle Industrie. L'alta colonna di fumo è visibile a distanza e la nuvola nera che si è alzata dalla zona è stata notata anche dai residenti dei comuni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it