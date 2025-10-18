Max Verstappen sfrutta il patatrac dei piloti McLaren in partenza e vince la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, valevole come diciannovesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse della Red Bull continua a sognare dunque un’incredibile rimonta in campionato per provare a giocarsi fino in fondo la possibilità di conquistare il quinto titolo iridato consecutivo. Verstappen, scattato dalla pole position al COTA di Austin, ha avuto uno spunto perfetto al via difendendo la prima posizione e mettendosi al riparo dall’attacco delle monoposto color papaya, che non sono uscite indenni da curva 1 dovendo ritirarsi in seguito ad una carambola generata dal contatto tra Oscar Piastri (che ha provato ad attaccare il compagno di squadra Lando Norris con un incrocio di traiettoria) e la Sauber di Nico Hulkenberg. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen vince la Sprint di Austin, doppio ritiro per le McLaren! Ferrari ai piedi del podio