Mauro | Il mio calcio faceva sentire liberi

Massimo Mauro ha nel proprio palmares un primato invidiabile: ha giocato con Zico, Platini e Maradona. Centrocampista cresciuto nel Catanzaro ha esordito in serie A proprio con i calabresi a 18 anni. Com’è nato l’amore per il pallone? "Ho iniziato in fasce! Finivo il biberon e giocavo con la palla. Poi crescendo mi sono diviso tra calcio e pallacanestro, altro mio grande amore". Basket? "Sì, ero playmaker. Il basket mi ha sempre accompagnato. Tifavo Milano, il mio giocatore preferito era D’Antoni. Quando giocavo a Udine andavo a vedere Dalipagic, un tiratore folle. A Torino seguivo la Berloni, ero diventato amico di Morandotti, Savio, Pessina e Caglieris, tutti ragazzi stupendi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mauro: "Il mio calcio faceva sentire liberi"

Approfondisci con queste news

La POLISPORTIVA TECCHIENA CALCIO 1964 ringrazia la Macelleria PAVIA MAURO per il prezioso contributo a favore della stagione agonistica 2025/2026. Grazie !! - facebook.com Vai su Facebook

Mauro: "Il mio calcio faceva sentire liberi" - Massimo Mauro ha nel proprio palmares un primato invidiabile: ha giocato con Zico, Platini e Maradona. Come scrive msn.com

Mauro: "Il calciatore veramente pazzesco del Napoli". Interviene Tacchinardi - Nel cuore dello sport, trasmissione condotta da Alberto Brandi e Monica Bertini su Canale 5, si è discusso a lungo della vittoria del Napoli contro il Genoa. Lo riporta msn.com

VIDEO Napoli, Benitez: 'Mauro? Non parlo di calcio con un tifoso. Il mio futuro si decide ad aprile' - Ed ero arrabbiato per l'approccio del primo tempo, per il gol subito e perché avevamo perso. Come scrive calciomercato.com